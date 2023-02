RKSV Boxtel-speler Gerben van Boxtel is in een stevig duel om de bal verwikkeld.

RKSV Boxtel verliest in slotminuut

38 minuten geleden

Het publiek zag zondag geen mooi voetbal in sportpark Munsel. Strijd was er echter genoeg. Nieuw Woensel, de bezoekende ploeg, liet RKSV Boxtel het spel maken, maar ging in de laatste minuut van de wedstrijd zelf met de volle buit aan de haal.

De Eindhovenaren kwamen na dertien minuten al op voorsprong via Louange Kinsungila. Hij schoot na een aanval over rechts, vrij eenvoudig en van dichtbij de 0-1 binnen. Namens de gastheren kwamen Mitchell Vogels en Luis Miguele Ferreira Queridinha na 25 minuten tot doelpogingen, maar zonder resultaat.

Vlak voor rust volgde nog een beste kans voor de thuisploeg. Vogels nam een vrije trap, de afvallende bal belandde bij Sven van Heesch. Keeper Den Hollander verwerkte zijn inzet echter tot corner.

Lars van Hamond en Jesse van Homelen bleven na de rust licht geblesseerd in de kleedkamer. Tim Hulskes en Haike van Heesch vervingen hen. Zij brachten strijd in het veld, maar konden niet voorkomen dat de gasten gevaar stichtten. De Boxtelse doelman Strik degradeerde eerste een inzet van Mitchell Kluijtmans tot corner. De hoekschop belandde Kinsungila, maker van het eerste doelpunt. Dit keer schoot hij op miraculeuze wijze over.

Boxtel kreeg wat lucht en profiteerde snel. Invaller Hulskes gaf de verlossende tik na een vrije trap en kopbal van Valentijn Waals: 1-1.

Daar kon de thuisploeg niet al te lang van genieten, want na schlemielig verdedigen zette Jens van Mil de Eindhovenaren alweer op voorsprong. De Munselploeg moest weer vol aan de bak.

De gelijkmaker bleef niet uit. Keeper Den Hollander torpedeerde Haike van Heesch in het zestienmetergebied, de bal ging op de stip. De doelman raakte de strafschop van invaller David Iwuchukwu nog, maar hield de bal niet uit het net.

EXTRA TIJD

In de laatste tien minuten probeerden beide ploegen een overwinning te forceren, met een opstootje als gevolg. Drie gele kaarten en enkele blessurebehandelingen betekenden veel extra tijd. En juist in de slotminuut vond Nieuw Woensel het Boxtelse doel nog eenmaal. Een wrang einde van een wedstrijd waar gezien het spelverloop een punt zeker op zijn plaats was geweest.

Zondag 12 februari gaat RKSV Boxtel op bezoek bij koploper Nijnsel. De aftrap is om 14.30 uur.