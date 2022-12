Morris Heiner (l) en Jagiz Efe Julcin hebben zin in de kerstmarkt in Selissen zaterdag. De leerlingen uit groep 4 van de Amaliaschool gaan spulletjes verkopen namens hun klas.

What’s Up, Morris en Jagiz Efe?

32 minuten geleden

Tijdens de kerstmarkt die zaterdagmiddag in winkelcentrum Selissen plaatsvindt, verkopen ook de leerlingen van de Prinses Amaliaschool spulletjes. Dat doen zij om te sparen voor een leuk uitstapje aan het einde van het schooljaar. Op die manier blijft de vrijwillige bijdrage voor de ouders zo laag mogelijk. Jagiz Efe Julcin en Morris Heiner (beiden 7) zitten in groep 4 bij juffen Sita en Margit en staan zaterdag op de markt. Ze zijn druk in gesprek over wat ze nu precies gaan verkopen...

Wat gaan jullie maken voor de markt? Kerststukjes of iets anders? Jagiz Efe: ,,Ik ga kerstkoekjes maken, kerstmannetjes met van die kleurtjes erop.” Morris denkt aan een sleutelhanger van koek. ,,Hoeveel ga jij er dan maken?”, vraagt hij aan zijn klasgenoot. ,,Ik denk negenduizend”, reageert Jagiz Efe. ,,Oei, dat is wel veel, dat kan toch helemaal niet? Je mag er maar acht maken!”

Dat klinkt alsof jullie nog veel werk hebben de komende dagen. Wanneer ga je beginnen? ,,Morgen (donderdag - red.), en dan ga ik de hele nacht door om alles af te krijgen”, zegt Morris resoluut. Jagiz Efe kijkt hem vragend aan: ,,Mag jij dan zolang opblijven?” ,,Ja hoor, dat mag ik”, reageert Morris zonder blikken of blozen.

Hebben jullie zin in de kerstmarkt zaterdag? Beiden: ,,Jaaaaaa!” Morris: ,,Ik ga samen met mijn mama de spulletjes maken en ook verkopen en dan hopen we veel geld te verdienen voor de school.” Jagiz Efe weet nog niet wie van zijn ouders mee komt helpen: ,,Ik denk papa, want mama moet zaterdag werken.”

En gaan jullie veel centjes ophalen? ,,Centjes?”, roept Jagiz Efe. ,,We moeten euro’s krijgen! Die zijn veel meer waard dan centjes!” ,,Ja, want dan kunnen we ook iets leuks voor onze klassen kopen”, springt Morris hem bij.