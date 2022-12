Niet iedereen aan de Ruiting in Esch is blij met de plannen om zes ruimte-voor-ruimte woningen te bouwen op een leeg perceel.

Wethouder heeft geen belang bij De Ruiting, maar draagt dossier wel over

46 minuten geleden

Wethouder Wim van der Zanden draagt de dossiers rond de ontwikkeling van De Ruiting in Esch over aan collega-wethouder Désiré van Laarhoven. Van der Zanden bezit grond tussen de twee plangebieden Ruiting en Nieuw Koolwijk. Daardoor ontstaat er een schijn van belangenverstrengeling.

Wethouder Van der Zanden geeft zelf aan geen belanghebbende te zijn in de projecten omdat zijn grond niet binnen de grenzen van de bestemmingsplannen valt. Hij heeft ook geen zienswijze ingediend tegen het voornemen om zes ruimte-voor-ruimtewoningen te bouwen aan de Ruiting of tegen de andere plannen in het gebied.

Het college van B en W twijfelt niet aan de integriteit van wethouder Van der Zanden. Desalniettemin is er onrust ontstaan binnen de politiek, nu de gemeenteraad aan de vooravond staat van een besluit over de bestemmingsplannen. Om die onrust te bezweren en elke schijn van belangenverstrengeling te laten verdwijnen, schuift hij het dossier naar Van Laarhoven.