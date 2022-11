Wisseltrofee ‘Ammerooie’ definitief voor Concordia

wo 2 nov, 11:46

Voor de derde keer op rij won de slagwerkgroep van de Liempse fanfare Concordia zondag de Slag om Ammerooie. De Gerben de Spar-wisselbokaal van het festival in Amerzoden krijgt daarmee definitief een plekje in de prijzenkast van het muziekkorps in De Serenade. De vakjury was laaiend enthousiast en beoordeelde het Liempdse optreden als ‘boeiend, samenhorig en professioneel’.

Tijdens de Slag om Ammerooie vertolkt elk deelnemende vereniging een muziekstuk dat wordt beoordeeld. Deze editie wonnen de Liempdse muzikanten onder leiding van dirigent Willie van der Steen met World Culture Dances. De jury sloot haar rapport complimenteus af: ‘De slagwerkgroep uit Liempde is een bijzonder fijne groep om naar te luisteren, we hebben technisch veel goeds gehoord. Er is veel potentie in de groep’.