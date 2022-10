Horror in Mohanlal Carwash XL aan de Industrieweg

1 uur geleden

Liefhebbers van horror en Halloween kunnen maandag 31 oktober gruwelen en griezelen in Mohanlal XL Carwash aan de Industrieweg 2 in Boxtel.

Tussen 17.00 en 21.00 uur is de spanning er te snijden. ‘Demonen’ beheersen tijdens de horroravond het bedrijf van ondernemer Ravi Ryan Mohanlal. De toegang is gratis. Bezoekers rijden in hun auto de wasstraat in, waar ze engerds ontmoeten. Ook worden vijf escaperooms ingericht. Het is niet verplicht je auto te laten wassen, want dat kost uiteraard wel geld.