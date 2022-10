Herenboeren zetten de poort open voor publiek

do 6 okt, 19:00

Wel eens langs die grote gele poort gereden aan de parkeerplaats Kampspoor nabij de A2-afslag Boxtel-Noord? Die staat zondag 9 oktober van 11.00 tot 15.00 uur wagenwijd open voor publiek. Coöperatieve boerderij Herenboeren Wilhelminapark houdt namelijk open huis.

Iedereen die wil zien, horen en proeven hoe honderden leden samen met boer Geert van der Bruggen voedsel produceren in het park, is welkom. De open dag is voor alle leeftijden. Er zijn verschillende rondwandelingen over de groenteakkers, langs de koeien en de varkens en een caravan met kippen. Ook wordt er tweemaal een wildplukwandeling gehouden.

Bezoekers kunnen letterlijk proeven van het vele lekkers dat de boerderij opbrengt, deelnemen aan een workshop fermenteren, een theaterstuk bekijken en bodemdiertjes zoeken. Verder is er alle ruimte om leden van de coöperatie te spreken over hun boerderij.

De boerderij is prima per fiets bereikbaar. Automobilisten kunnen parkeren op de carpoolplaats bij afslag 25 van de A2. De gele poort is de entree. Het overzicht van alle activiteiten tijdens de open dag staat op www.wilhelminapark.herenboeren.nl.