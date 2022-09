Het pand waarin de Rabobank gevestigd was, biedt vanaf 29 september onderdak aan 34 Oekraïners. Dit worden er later meer.

Eerste 34 Oekraïners 29 september naar Rabopand

1 uur geleden

De eerste 34 Oekraïners verhuizen donderdag 29 september naar het voormalige Rabobankgebouw aan de Stationsstraat. Zij zijn afkomstig van De Kleine Aarde, waar ze al een poosje worden opgevangen.

Deze vluchtelingen voelen zich al enigszins thuis in Boxtel en een groot deel van de groep heeft ook al werk gevonden. In het gebouw is ruimte voor maximaal 150 mensen.

Om geïnteresseerden te laten zien hoe het Rabopand is ingericht voor de opvang van Oekraïners, is er donderdag 6 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een open huis. Een deel van het gebouw is dan al bewoond, dat wordt niet bezocht, maar verschillende andere ruimte zijn wel te bezichtigen. Bezoekers kunnen kennis maken met locatiemanager Jonas Schiffer en de coördinator vrijwilligerswerk. Overigens zijn vrijwilligers op de locatie welkom. Wie de handen uit de mouwen wil steken, kan 6 oktober van de gelegenheid gebruikmaken om zich aan te melden.