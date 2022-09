Op het Liempdse landgoed Velder worden binnenkort asielzoekers opgevangen. De locatie wordt meestal gebruikt voor evenementen, zoals de New Wine Zomerconferentie in juli (op de foto).

Opvang op Velder roept vragen op bij lokale politiek

42 minuten geleden

Landgoed Velder in Liempde wordt ingericht om vanaf medio oktober 450 asielzoekers te herbergen. De gemeente Boxtel besloot begin deze maand om de vluchtelingencrisis in Ter Apel te helpen verlichten. Dat gebaar kan op de goedkeuring rekenen van VVD en Balans, maar roept wel vragen op.

Het bericht van de gemeente om asielzoekers op te vangen op het Liempdse landgoed kwam voor de fracties onverwacht. De gemeenteraad had dit onderwerp graag vooraf besproken, desnoods onder geheimhouding, zo laten de Balans en VVD weten.

Omdat de opvang nu al is geregeld, weten de partijen niet wat de afspraken exact zijn en wat zij kunnen verwachten. De twee fracties willen weten of de einddatum van 15 februari goed is geborgd, welke vluchtelingen er komen, of de mensen van het terrein af mogen en of het Rijk ook de kosten van het ruimen van zwerfafval en de inzet van extra handhaving draagt.

Daarnaast willen VVD en Balans weten of de gemeente Boxtel door nu gedurende vier maanden asielzoekers op te vangen, wellicht volgend jaar minder statushouders hoeft te huisvesten.