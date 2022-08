Laatste week met workshops van HCB Zomerclub

40 minuten geleden

De Zomerclub van Hobbycentrum Boxtel (HCB) is bijna ten einde. Woensdag 24 augustus is de laatste dag van de serie workshops en activiteiten in en rond het gebouw aan de Baroniestraat 105.

De afgelopen drie weken hebben velen de weg naar de HCB-Zomerclub gevonden. Opa’s die met hun kleinzonen een paar uurtjes kwamen schaken, enthousiaste stenenschilders en luisteraars die voor de interactieve verhalen van Marike Verschoor kwamen.

Uit de reacties blijkt dat HCB een flink aantal nieuwe mensen heeft weten aan te trekken, zo laat het bestuur weten. ,,Ik wist niks van HCB, maar ik vind het hier zo leuk. Er is zo veel te doen. En je ontmoet ook andere mensen,” gaf een deelnemer van de workshop Fotografie aan.

INSCHRIJVEN

Het is nog steeds mogelijk om in te schrijven voor de activiteiten op woensdag 24 augustus. Om 09.00 uur start een wandeling door de omgeving en om 09.30 uur begint de workshop haken en lavendel. De lessen kosten tussen de 5 en 12 euro. Alle informatie over de kosten en de wijze van aanmelden, is te vinden op www.hobbycentrumboxtel.nl.