Een auto belandde dinsdagavond per ongeluk op het spoor bij overgang d'Ekker. De bestuurder sloeg te vroeg rechtsaf toen haar navigatie dat aangaf.

Navigatie verkeerd begrepen: auto belandt op spoor

12 minuten geleden

Een automobiliste is dinsdagavond met haar voertuig op de treinrails terechtgekomen bij spoorwegovergang d’Ekker in Boxtel. Volgens de politie had zij haar navigatie verkeerd begrepen toen die aangaf dat ze rechts moest afslaan. Ze probeerde nog achteruit te rijden, maar dat lukte niet meer.

Het voorval gebeurde rond half elf ‘s avonds. De trein die van station Oisterwijk naar Boxtel reed, zag de alarmlichten van de auto op tijd en kwam op ruime afstand voor de overgang tot stilstand. Vanwege de werkzaamheden aan het spoor bij Liempde, rijden de treinen al langzamer nabij station Boxtel. Vanwege het incident is de trein teruggekeerd naar Tilburg. Ook het verdere treinverkeer op het traject werd stilgelegd.

GEEN SCHADE

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat de bestuurder erg geschrokken was, maar geen verwondingen aan haar fout heeft overgehouden. Ook de schade aan de auto valt mee. Medewerkers van ProRail waren ter plekke om de rails na te kijken. Een woordvoerder van de spoorbeheerder geeft aan dat ook daar geen noemenswaardige schade is geconstateerd en er derhalve dus ook geen gevolgen zijn voor het treinverkeer vanuit Boxtel van en naar Tilburg.