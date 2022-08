Bridgeclubs Boxtel en Revanche gaan fuseren

1 uur geleden

De bridgeclubs Revanche en Boxtel gaan fuseren. Een voorstel daartoe is in het voorjaar door beide algemene ledenvergaderingen goedgekeurd. Er ligt nu een verder uitgewerkt plan, als de bridgers ook daarmee instemmen, start per 1 januari 2023 de nieuwe vereniging.

Twee bridgeclubs die zich met dezelfde sport bezighouden en tegen dezelfde problemen aanlopen, dat is toch eigenlijk te gek, aldus de besturen. Samen staan ze sterker, vermoeden zij.

Vroeger beconcurreerden de bridgeclubs elkaar, maar nu luidt het devies: de krachten bundelen.

Om alvast een eerste stap te zetten richting een gezamenlijke club en nieuwe aanwas te werven, start er woensdag 21 september om 19.30 uur een bridgecursus voor beginners, in Chinees-Indisch restaurant Lotus aan de Breukelsestraat 34.

INTRODUCTIELES

Een week eerder, op woensdag 14 september, is er vanaf 19.30 uur een gratis introductieles in Lotus, waarin het nodige wordt uitgelegd over inhoud en opzet van de cursus. Die bestaat uit twaalf lessen, met een optioneel vervolg. Deelname kost tachtig euro, inclusief lesboek.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Ton Walbeek: 06-12 06 26 72 of tonwalbeek@gmail.com.