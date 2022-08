Een auto is vannacht op zijn kop op de Bosscheweg terecht gekomen nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor.

Auto ondersteboven op Bosscheweg

1 uur geleden

Op de Bosscheweg is in de nacht van zondag op maandag een auto op zijn kop terecht gekomen. De bestuurder, een 20-jarige Boxtelaar, verloor de macht over het stuur en raakte een varkensrug langs de weg waardoor het voertuig ondersteboven kwam te liggen.

De hulpdiensten kwamen rond kwart over vier ‘s ochtends ter plaatse om de auto weer recht te takelen en af te voeren. Toegesneld ambulancepersoneel ontfermde zicht over de bestuurder, waarna deze met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie is er een blaastest afgenomen, maar bleek daaruit dat hij niet onder invloed was.