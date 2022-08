Pasgeboren kalfjes moeten nog een naam krijgen

31 minuten geleden

De twee pasgeboren kalfjes die verblijven aan het Apollopad hebben nog een naam nodig. Kinderboerderij Boxtel roept mensen daarom op mee te denken.

De jonge runderen zijn de voorbije weken geboren en verkeren in goede gezondheid, net als hun moeders. Op de Kinderboederij komen de kalfjes niets te kort. Het enige wat zij nog missen, is een naam. Tot en met zondag 4 september, kunnen mensen die opgeven via e-mail: info@kinderboerderijboxtel.nl of tijdens openingstijden bij de boerderij aan het Apollopad.

Wie op kraamvisite wil komen, is ook van harte welkom. De bezoekers maken dan óók kennis met de jonge geitjes en de vele andere dieren die ‘wonen’ op de Kinderboerderij. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en in het weekend tussen 14.00 en 16.00 uur.