Leer over ontstaan van Hezelaarse Akkers en De Scheeken

42 minuten geleden

Peter Bressers van Gastvrij Liempde verzorgt zondag 21 augustus een wandelexcursie naar de Hezelaarse Akkers, de Scheeken en de Sort. Tijdens de ongeveer twee uur durende tocht wordt veel vertelt over de omgeving en historie van Liempde, waaronder de Gerritshoeve en de bolle akkers.

Liempde en de bolle akkers daaromheen liggen op een dekzandrug die ontstaan is tijdens en na de laatste ijstijd. Vanuit het dorp hebben de boeren eeuwenlang de zandgronden bemest met het materiaal dat uit de potstal kwam waardoor er een dikke laag humus ontstond. Later werden de boerderijen gebouwd op de grens van de hogere en lagere gronden en ontstond de lintbebouwing langs de Hezelaarsestraat.

GERRITSHOEVE

Het huidige natuurgebied De Scheeken werd vanaf de middeleeuwen gebruikt als gemeenschappelijke weidegrond voor de Liempdse boeren. Zij haalden er ook het hout voor gereedschap, om hun huizen te bouwen en om deze te verwarmen. Ze hooiden er en haalden strooisel voor de potstal. In 1913 wordt een groot deel van het Hezelaarsbroek ontgonnen door de Heidemij en verpacht aan de familie Gerritsen. Later woont de familie Dierking op de Gerritshoeve. Na 1990 komt de boerderij in bezit van Brabants Landschap en komt de ontwikkeling tot natuurgebied op gang.

SORT

In 1422 bezat Severijn, zoon van Lambert Kersmeker, een hoeve: Ten Hezelaer. De exacte ligging van deze hoeve is niet bekend, maar de Sort zou een mogelijke vestigingsplaats kunnen zijn. Gids Bressers, geboren en getogen in de Sort, heeft hier onderzoek naar gedaan. Wat dit heeft opgeleverd, vertelt hij tijdens de wandeling.

De excursie start om 10.00 uur bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde en duurt tot circa 12.00 uur. De kosten bedragen 5 euro, welke aan de kassa zijn te voldoen.