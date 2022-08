Gidsen gaan nog twee keer extra op pad

5 minuten geleden

Na twaalf rondleidingen door verschillende wijken is de koek toch nog niet op voor de gidsen van Beleef Boxtel. De avondexcursies kunnen rekenen op flinke belangstelling en dus zijn er twee extra tochten ingelast: de routes Boxtel 1940-1944 en Kasteel Stapelen.

De dorpsgidsen van Beleef Boxtel laten de deelnemers kennismaken met wat er allemaal voor moois te beleven valt op cultureel en architectonisch gebied in het dorp.

Op dinsdag 16 augustus gaat de route Boxtel 1940-1944 om 19.30 uur van start voor het gemeentehuis aan de Markt 1. De wandelaars lopen langs verschillende plekken die naar de Tweede Wereldoorlog verwijzen en leren stap voor stap meer over de bevrijding van Boxtel en de sporen die de oorlog hier achterliet. De tocht is 3,5 kilometer lang.

Een dag later, op woensdag 17 augustus vertrekt de route Kasteel Stapelen, eveneens om 19.30 uur, vanaf Markt 1. Tijdens deze tocht leren deelnemers wat voor invloed de Heren van Boxtel hebben gehad in Boxtel en ver daarbuiten. Zo vertellen de gidsen over Willem van Oranje en de Franse zonnekoning Lodewijk XIV die ooit in het Boxtelse kasteel hebben geslapen en over echte ridders. De lengte van deze route is twee kilometer.

AANMELDEN

Wie wil meelopen met een van de wandelingen, dient zich aan te melden via e-mail: rondleidingenboxtel@gmail.com of telefonisch via 06-22 56 20 01. De tochten duren steeds tussen de een en anderhalf uur en de kosten bedragen twee euro.