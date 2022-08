Schoolzone met klinkers in wegdek gelegd

Net als eerder dit jaar in de Prins Bernhardstraat, is de afgelopen week het woord Schoolzone in de Van der Voortweg gelegd. Op twee plekken. De straat was ter hoogte van het Baanderherencollege een paar dagen afgesloten.

De tekst is niet op het wegdek geschilderd, maar met witte klinkers, als waren het Lego-stenen, in de straat verankerd. Zo blijven de woorden langer leesbaar dan wanneer ze met verf zouden zijn aangebracht. Er werden ook drempels in de straat opnieuw gelegd.

Gezien de vakantietijd sorteert de veiligheidsmaatregel nu weinig effect, maar dat moet over een paar weken veranderen. De gemeente Boxtel verwachtte, voor zij eenrichtingverkeer in een deel van de Baroniestraat instelde, dat onder andere de Van der Voortweg drukker zou worden. Of dat echt zo is, is nog onbekend, maar de weg ligt in ieder geval op een route van de Baroniestraat richting de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat. De woorden in het wegdek moeten automobilisten er nog eens extra op wijzen dat tientallen jongeren dagelijks over de Van der Voortweg naar school fietsen.