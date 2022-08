In februari werden de spoorwisselonderdelen al naar Liempde gebracht. Daar was een enorme dieplader voor nodig. Twee wissels liggen inmiddels in het depot aan de Oirschotseweg.

Spoor drie weken dicht tussen Den Bosch en Eindhoven

21 minuten geleden

Tussen Eindhoven en Den Bosch rijden van dinsdag 9 tot vrijdag 26 augustus geen treinen. De NS zet bussen in. ProRail laat op het traject tussen de Ramsteeg in Boxtel en natuurbrug De Mortelen in Liempde vier gewone wissels en acht hogesnelheidswissels plaatsen. De eerste wordt donderdag 11 augustus gelegd.

Spoorwegbeheerder ProRail vervangt niet alleen wissels, maar past tevens de bovenleidingen, treinbeveiliging en seinen aan. Bovendien maakt de wisselverwarming op gas plaats voor een elektrische versie. Dat is nodig omdat de nieuwe wissels op rubberen platen komen te liggen. Bij verwarming door gas zouden deze platen te heet kunnen worden. Een elektrisch systeem is minder storingsgevoelig, duurzamer en voorkomt te hoge temperaturen.

Materialen voor de werkzaamheden vervoert aannemer Swietelsky Rail Benelux over het Spoorpad in Liempde. Dat wordt daarom - met uitzondering voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten - afgesloten voor fietsers en voetgangers. Er is een omleidingsroute via de Oude Rijksweg.