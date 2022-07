Antoon Schellekens (96) maar liefst 85 jaar lid van dorpsfanfare

1 uur geleden

Het komt regelmatig voor dat een muzikant vijftig jaar bij een fanfare of harmonie speelt. Fanfare Sint-Lambertus mocht zondag in café-zaal Kloosterzicht, naast vijf andere jubilarissen, Antoon Schellekens (96) huldigen. Hij is maar liefst 85 jaar lid van de Gemondse muziekvereniging, een zeldzaamheid.

Schellekens zette zijn eerste schreden in de blaasmuziek als elfjarige jongen. Hij ging in 1937 kornet spelen bij de fanfare in Gemonde. ,,Ik heb ook bugel geblazen en trombone. En ik heb jarenlang de tenortuba bespeeld, dat vind ik zo’n prachtig instrument.” De oude muzikant blaast niet meer met het fanfareorkest mee, maar is nog wel lid van de club. ,,Ik heb verschillende dirigenten meegemaakt. Sef Pijpers senior was wel een hele goede.”

Diezelfde Pijpers stond onbewust aan de basis van de Gimmese Kapel, waarin Schellekens van meet af aan zijn partijtje meeblies. ,,Die dirigent bracht allerlei moeilijke stukken in, die voor het publiek niet zo makkelijk in het gehoor lagen. Daarom zijn we in 1982 de Gimmese Kapel begonnen, om vlotte Egerländermuziek te maken. Ik bleef ook gewoon bij de fanfare.” De nestor van Sint-Lambertus roemt de sfeer binnen de vereniging. ,,We mogen dan een fanfare zijn, alles gaat binnen de club in goede harmonie.” De huldiging van zondag vond Schellekens geweldig. ,,Echt buitengewoon.”

Fanfare Sint-Lambertus zette nog vijf andere jubilarissen in het zonnetje. Nummer zeven, Jos Vervoort, was niet aanwezig.

VIJFTIG JAAR LID

Albert Schellekens, neef van Antoon, is eerste trombonist van de fanfare en vijftig jaar lid van Sint-Lambertus. Hij begon zijn muzikale carrière bij de toenmalige jeugdfanfare. De geboren Gemondenaar woont sinds zijn trouwen in Sint-Oedenrode, ontbreekt zelden op een repetitie en helpt waar nodig, bijvoorbeeld door slagwerk te vervoeren.

Alberts jongere broer Harrie is eveneens een halve eeuw bij de club. Hij is eerste trompettist en al sinds jaar en dag lid van de muziekcommissie. Harrie is vaak actief als tweede dirigent. Hij komt zelf uit een echt fanfaregezin. Zijn kinderen zijn alle drie lid van Sint-Lambertus en zetten de traditie voort.

Gouden jubilaris Jos Vervoort legt onder ieder akkoord het fundament. Hij is eerste (en enige) bassist van het orkest. Vervoort verschijnt trouw op de repetities en bij optredens. Daarnaast besteedt hij veel tijd aan een andere grote hobby: voetbal. Het schijnt dat hij wel eens op het voetbalveld verscheen terwijl hij bij de fanfare verwacht werd.

De bugel bepaalt voor een belangrijk deel de klankkleur van een fanfare. Alwien Geerts bespeelt dit instrument al veertig jaar bij de muziekvereniging in zijn dorp. Verder maakt hij deel uit van de concertcommissie en wanneer er evenementen georganiseerd moeten worden, kan Sint-Lambertus op hem rekenen.

TENORSAXOFOON

Als het om de werving van jeugdleden en communicatie gaat, mag Marissa van de Loo niet onvermeld blijven. Ze stelde menig fraai boekwerkje samen om de fanfare bij kinderen aan te prijzen en was medeorganisator van diverse uitstapjes voor de jonge muzikanten. Marissa is 26 jaar lid van Sint-Lambertus, maar werd gehuldigd vanwege haar zilveren jubileum. De tenorsaxofoon is haar instrument.

Slagwerker Barry Schellekens was betrokken bij de organisatie van het eeuwfeest van Sint-Lambertus in 2014. Voor de vrolijke noot kan men bij hem terecht, een man met humor. Hij is niet van een complete buut in de ton, zoals zijn broer Willian, maar van de korte kwinkslag. Barry is 27 jaar lid van de Gemondse muziekvereniging en maakt deel uit van de drumband.