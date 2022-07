Maher Mustafa in zijn zaak in Bernhardstaete.

Maher Mustafa opent winkel in Bernhardstaete

1 uur geleden

Syriër Maher Mustafa is vandaag, vrijdag 1 juli, met zijn zaak Leeuw kledingreparatie gestart. Het adres is Bernhardstaete 4 in Boxtel.

Mustafa herstelt kleding, stoomt kleren en verkoopt fournituren. De ondernemer is sinds vier jaar in Nederland. Hij vluchtte vanuit Syrië vanwege de oorlog. In zijn vaderland had hij met zijn broer een bedrijf, ze maakten kinderkleding. Na zijn vlucht kwam hij via Ter Apel en het Oisterwijkse AZC in Boxtel terecht. Hij startte als pakketbezorger, maar pakt nu zijn vak weer op: het herstellen van kapotte kleding.