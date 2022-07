Repair café bij Het Goed

In de kringloopwinkel van Het Goed aan de Industrieweg 6 in Boxtel is zaterdag 2 juli een repair café. Tussen 12.00 en 15.00 uur staan vrijwillige reparateurs klaar om kleine meubels, kleding, fietsen en elektrische apparaten te herstellen.

Het is handig als bezoekers behalve hun kapotte spullen ook een handleiding meenemen, mochten ze die hebben. Dit keer is Josje Dormans aanwezig, zij maakt en repareert leren producten en geeft informatie over de mogelijkheden. Transitie Boxtel organiseert het repair café.