Jonge taekwondoka’s Defence Center Boxtel slagen voor examen

1 uur geleden

Ooit kinderen van zes à zeven jaar planken zien doorslaan? Of een yeop chagi zien maken? Iemand horen vertellen wat de betekenis is achter chon-ji tul? Waarschijnlijk niet. Toch was het zaterdag heel gewoon om deze termen te horen bij Defence Center Boxtel. Een groep jonge taekwondoka’s deed examen na weken van noeste trainingsarbeid.

Twee keer per week trainen de pupillen echt serieus om het beste uit henzelf te halen. Geen lange praatjes tijdens de les, maar oefenen. De afgelopen weken vloeiden er extra zweetdruppeltjes. Omdat het warm was en omdat de sporters een examen voorbereidden.

De eisen waren niet mals. De pupillen moesten vier verschillende zogeheten vierhoekstrainingen tonen, twee tuls, drie zelfverdedigingstechnieken en twaalf vormen van stepsparring. Daarnaast moesten ze twee minuten met bescherming sparren en een heuse breektest op hout doen.

De jeugd deed het goed, alle kandidaten zijn een kubgraad opgeklommen, op weg naar de zwarte band. Extra credits voor Seth Kolman en Mihran Shouket, die er in slaagden twee kubgraden hoger uit te komen. Hun inzet, beleefdheid, doorzettingsvermogen werden enorm geroemd door Qoubbane en assistent-leraar Ralph Dikmans. Deze leerlingen zijn geslaagd voor hun volgende graad; Dion Seevarajah 9e kub (wit/gele band); Gijs van der Lee 9e kub (wit/gele band); Enrico Federico Benjamin Mazza 9e kub (wit/gele band); Yama Abdulghani 8e kub (gele band; Mihran Shouket 8e kub (gele band); Eshaal Ali Abbas 8e kup (gele band); Izzah Ali Abbas 8e kub (gele band); Rehan Khan 8e kub (gele band); Mohamed Noah Kissami 8e kub (gele band); William Tessers 8e kub (gele band); Seth Kolman 7e kub (geel/groene band); Edwin Voets 6e kub (groene band).

Geïnteresseerden in deze sport mogen altijd twee proeflessen volgen. Defence Center Boxtel geeft behalve taekwondo ook boks- en kickbokslessen en cursussen specifiek voor vrouwen en meisjes. Meer informatie is te vinden op www.defencecenterboxtel.nl.