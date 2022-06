Jurre van Veghel is een tegenstander van Alem te snel af in sportpark De Roode Bleek.

DVG blijft in in derde klasse spelen

1 uur geleden

DVG heeft zich vlak voor het eind van de competitie veilig gespeeld, de selectie komt ook volgend seizoen uit in de derde klasse. Zondag ging het erom: de Liempdenaren moesten in eigen huis winnen van Alem om niet alles aan te laten komen op de laatste competitiewedstrijd van zondag tegen ODC. Dat lukte, DVG klopte de gasten met 2-0.

De iets verlate aftrap ging letterlijk met vuurwerk gepaard. De thuisploeg begon fanatiek en ging duidelijk vol voor de winst. Bas van Houtum en Bart de Windt kregen wat kleine kansen, Luuk van de Ven schoot over. Thuiskeeper Mark Faes keerde een inzet van de tegenstander. DVG drong aan, Peter Versantvoort zag zijn vrije trap echter in het zijnet belanden en Van Houtum kopte een voorzet van Jurre van Vechel over het doel. Tot aan de rust hielden beide doelmannen hun goals schoon, al moest Sander van de Ven namens de gastheren met een sliding een Alemse kans ongedaan maken.

EERSTE TREFFER

Van Houtum en De Windt zetten na de rust een fraaie aanval op en bezorgden Teun Welvaarts de bal, maar die had zijn vizier nog niet helemaal goed staan. Even later stond hij wel aan de basis van de eerste treffer. Hij legde een hoekschop op het hoofd van Van de Ven, die de bal binnen knikte. Welvaarts tekende zelf voor het tweede doelpunt. Hij sneed na een dribbel vanaf links naar binnen en gaf de keeper van de gasten me een vlammend schot het nakijken. Vervolgens speelden de Liempdenaren de wedstrijd keurig uit. Trainer Henry van den Braak sprak van een verdiende overwinning en twee juweeltjes van doelpunten.

Zo blijft DVG voor de derde klasse behouden na een wisselend seizoen met veel blessures. De rentree van een aantal oudgedienden vergrootte de mogelijkheden voor de trainer. Ook de junioren van onder negentien en voetballers van het tweede hebben ertoe bijgedragen dat de selectie zondag onbezorgd kan afreizen naar ODC. De wedstrijd begint om 14.30 uur.