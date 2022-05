Koolmonoxidemelding trekt veel bekijks, brandweer neemt geen gevaar waar

1 uur geleden

Brandweerlieden verrichtten gisteravond metingen na een melding over koolmonoxidevergiftiging aan de Poolsestraat, maar konden niets vinden. De hulpdiensten rukten gisteravond rond half twaalf massaal uit, het incident trok veel bekijks.

Een traumahelikopter die onderweg was, keerde onverrichter zaken huiswaarts. De straat was desalniettemin geruime tijd afgesloten door brandweer, politie en ambulance. Op het moment dat de brandweerlieden de metingen uitvoerden, werd geen koolmonoxide waargenomen volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Of de bewoners nog met klachten naar het ziekenhuis zijn gebracht, is niet bekend.