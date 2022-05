Vorig jaar groeven vrijwilligers in Liempde putjes van één kubieke meter voor archeologisch onderzoek. Komend weekeinde gebeurt dat in het centrum van Boxtel.

Tuinen omspitten op zoek naar bodemvondsten

1 uur geleden

Iedereen kan zaterdag 21 en zondag 22 mei als archeoloog aan de slag in hartje Boxtel. Verschillende centrumbewoners hebben hun tuinen beschikbaar gesteld om daar putjes van één kubieke meter te graven. De organiserende Heemkunde Boxtel roept inwoners op mee te helpen met de zoektocht naar Romeinse munten, aardewerk en andere artefacten.

Het project vindt plaats in het kader van de zogeheten Care-onderzoeken waaraan onder meer de Universiteit van Amsterdam (UvA), maar ook internationale universiteiten deelnemen. Care is een afkorting voor Community Archaeology Rural Environments ofwel gemeenschapsarcheologie in dorpen.

Inwoners spelen hierin een grote rol. Niet alleen om het graafwerk te verrichten en de gevonden voorwerpen schoon te maken. Zij stellen ook voor- of achtertuinen beschikbaar zodat deelnemers er een putje kunnen graven. Eerder waren er al edities in Liempde, Gemonde en Esch.

Archeoloog Johan Verspay, verbonden aan de UvA en sinds enkele jaren woonachtig in Liempde, begeleidt het project.

De gevonden objecten worden naar de universiteit gestuurd. Daar worden ze gedetermineerd. In juli 2019, toen Care in Liempde werd georganiseerd, vonden tientallen amateurarcheologen ruim vierduizend scherven, potjes, kogels en andere objecten in de grond die nader onderzocht werden.

AANMELDEN

De kans dat er zich bodemschatten zullen openbaren in het centrum van Boxtel, wordt groter als er veel mensen aan de slag gaan. Er wordt onder meer gegraven in het ‘ijsvogelparkje’ aan de Burgakker, het parkje Indenhof nabij het gemeentehuis en een veldje naast bakkerij Van Doorn aan de Breukelsestraat.

Inwoners die 21 en/of 22 mei mee willen doen, kunnen zich melden via e-mail: boxtelzoekt@heemkundeboxtel.nl.