Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Aandacht voor Boek en Bal bij Bruna

Tussen al het verkiezingsgeweld door was er dit weekeinde ook aandacht voor Boek & Bal, dat zaterdag 17 maart vanaf 20.15 uur plaatsvindt in het kader van de nationale Boekenweek. Bij de Bruna aan de Rechterstraat werden kinderen omgetoverd tot dieren.

De nationale Boekenweek begon zaterdag 10 maart. Dat jeugdige bezoekers van de Boxtelse boekenzaak beschilderd werden met lieveheersbeestjes of als hond de zaak weer verlieten, had alles te maken met het thema van dit jaar: natuur.

Boek & Bal staat zaterdag dan ook in het teken hiervan. Met bijzondere aandacht voor de natuur in de regio. Zo worden onder meer boeken over Het Groene Woud centraal gezet.

Daarnaast wordt Boek & Bal omlijst met muziek, theater en beeldende kunst. Zo treden de Podium Toppers Charpentier en Sara & Floyd op, zullen DichtSlamrappers Coen Cornelis en Tom Driessen een 'battle' aangaan en draagt poëet Andrea Kriegl een gedicht voor aan het publiek. Ook dragen diverse kunstenaars een steentje bij. Nantsje Vonk exposeert met werk gebaseerd op de natuur en Jan de Hoogh maakt een beeldende installatie. Bovendien verzorgen studenten van de Theateropleiding van het Koning Willem I College interactieve optredens.

Bijzondere aandacht is er voor de talentvolle Bossche schrijver Lucas de Waard. Hij wordt live geïnterviewd tijdens Boek & Bal, dat feestelijk afgesloten wordt door de Boxtelse Stripe Big Band.

Kaarten à 10 euro zij verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl of de vaste verkooppunten cadeauwinkel Hebbes, Jumbo Boxtel, Bloemsierkunst Marimba en Drogist Bewust Beter in Liempde.

FOTO BOVEN: Kinderen werden zaterdag bij boekenzaak Bruna omgetoverd tot dieren. (Foto: Gerard Schalkx).