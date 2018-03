13.264 mensen naar stembus in Boxtel

Op de foto: Stemmen tellen in het Waterschapsgebouw. (Foto: Peter de Koning).

Waar vier jaar geleden in Boxtel nog een hertelling werd aangevraagd na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen, werd dit jaar geen bezwaar gemaakt tegen de verkiezingsuitslag. De zetelverdeling die in de nacht van woensdag op donderdag bekend werd, veranderde niet. Enkel bij D66 was een opvallende verrassing te bespeuren. Voor die partij is Sohib Hussain (29), die op plek zeven op de lijst stond, als raadslid gekozen met voorkeursstemmen (299).

Mark Buijs, voorzitter van het hoofdstembureau, meldde vrijdagochtend opnieuw zeer verheugd te zijn met het opkomstpercentage in de gemeente Boxtel: 54,68. Het aantal stemmen dat in Boxtel is uitgebracht, ligt op 13.264, inclusief 64 blanco en 28 ongeldige stemmen. 2.739 inwoners vulden Balans in op hun stemformulieren, gevolgd door Combinatie95 (2.619), SP (1.882), CDA (1.729), D66 (1.454), INbox (1.064), PvdA/GroenLinks (896) en VVD (881).

Hussain (29) is blij met zijn uitverkiezing. ,,Ondanks dat ik flink campagne heb gevoerd, is het voor mij toch een grote verrassing." Hij werd politiek actief nadat hij tijdens zijn studie als fractieondersteuner voor D66 Tilburg aan de slag ging. ,,Ik wil mensen, met name jongeren en inwoners met een migratieachtergrond, een stem geven in de gemeenteraad."

De totaaluitslag van de verkiezingen, het aantal stemmen per kandidaat en partij en de uitslag van het referendum zijn hier te bekijken.