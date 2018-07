'Veel onwetendheid over borderline'

MARIËLLE WIJFFELAARS

Je bent verliefd op het meisje van je dromen en alles lijkt helemaal perfect te verlopen. Maar wat als er na een paar maanden barstjes in het geluk komen en blijkt dat je vriendin borderline heeft? Het overkomt hoofdpersoon Jordy uit het boek 'Deze fucking liefde'. Boxtelaar Max Peters (25) schreef dit boek, deels gebaseerd op feiten.

Hij woont pas een week in Boxtel, maar is al langer een bekend gezicht. Vooral bij tennisvereniging De Merletten waar hij werkzaam is als tennisleraar. En nu heeft Peters ook nog een boek geschreven. ,,Een bijzondere combinatie hè?" zegt hij lachend. ,,Ik heb schrijven altijd al leuk gevonden en dit verhaal moest gewoon verteld worden."

DEELS ECHT GEBEURD

Het boek 'Deze fucking liefde' gaat over Jordy die tot over zijn oren verliefd is op Kenza. De eerste maanden heeft het paar een mooie relatie en Jordy weet het zeker: Kenza is de vrouw van zijn dromen. Maar langzaam komen er barstjes in het prille geluk. ,,Kenza verandert en kan flinke uitbarstingen hebben", vertelt Peters. ,,Ook is ze erg jaloers en haar gedrag heeft grote invloed op Jordy: hij gaat er bijna aan onderdoor. Het is een heftig verhaal, maar wel deels waargebeurd."

WAARHEID VERDRAAIEN

Het idee voor het boek kreeg Peters vanuit zijn omgeving: een bekende van hem kreeg een relatie met een meisje met borderline. ,,Ik heb van dichtbij gezien hoe heftig dat is", legt de jonge schrijver uit. ,,Iemand kan ineens totaal omslaan en geboden hulp niet accepteren. Mensen met ernstige borderline, kunnen ook nog eens goed de waarheid verdraaien zodat hulpverleners niet veel bereiken. Het is echt heel moeilijk."

Peters merkte dat er nog veel onwetendheid is over borderline. Met zijn boek hoopt hij de lezers duidelijk te maken wat voor aandoening het is en wat de gevolgen kunnen zijn. ,,Eigenlijk komt 'Deze fucking liefde' op een heel goed moment uit", vindt hij. ,,Er is de laatste tijd veel aandacht voor zelfdoding, iets wat bij borderline ook voorkomt. Door te weten wat het inhoudt, herken je het beter bij bekenden en kan er passende hulp worden aangeboden."

Het schrijven van zijn debuutroman nam flink wat tijd in beslag. Peters heeft het verhaal namelijk eerst met de hand geschreven. ,,Dat voelde voor mij het prettigst", legt de auteur uit. ,,Het betekende wel dat ik daarna alles moest uittikken en uiteindelijk ben ik er een paar jaar mee bezig geweest. Het schrijven van het verhaal was ook behoorlijk pittig, het is geen makkelijk onderwerp."

KOUDE KLEREN

Van schrijven zijn beroep maken? Dat is voorlopig niet aan de orde. ,,Maar de combinatie van tennis en schrijven is echt ideaal. Ik heb al wat andere verhalen in gedachten, maar nu richt ik me op mijn werk en de promotie van 'Deze fucking liefde'. Daar kost veel tijd."

De tennisleraar en auteur hoopt dat zijn boek meer duidelijkheid geeft over borderline. Niet alleen voor de lezers maar ook voor deskundigen. ,,Natuurlijk is het voor degene die aan de stoornis lijdt het allermoeilijkst, maar de omgeving moet daarbij niet vergeten worden. Ook voor hen is het heftig als hun dierbare soms heel anders is en fikse uitbarstingen heeft. Dat gaat je echt niet in de koude kleren zitten", aldus Peters.

Mits de boeken tijdig worden afgeleverd door het postbedrijf, is 'Deze fucking liefde' vanaf morgenmiddag, zaterdag 14 juli te koop voor 19.99 euro in de Bruna aan de Rechterstraat in Boxtel. Ook kunnen mensen deze online bestellen in de webwinkel van www.boekscout.nl. (Foto: Peter de Koning).