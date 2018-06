'Bij Bazaar Boxtel komen alle culturen samen'

Park Molenwijk is morgen, zondag 1 juli, weer het toneel van het kleurrijke en culturele festival Bazaar Boxtel. Volgens voorzitter Michel Verhoeven is dit evenement het meest ultieme voorbeeld van de maatschappelijke boodschap; iedereen is gelijk. Tussen 11.00 en 18.00 uur kunnen bezoekers genieten van eten, drinken, shoppen en natuurlijk veel wereldse muziek.

Voorzitter Verhoeven is trots op wat hij samen met de rest van het bestuur en alle vrijwilligers de afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen. ,,Waar we drie jaar geleden vlak voor het evenement nog kraamhouders moesten bellen, zitten we nu snel vol. Dat geeft wel aan hoe de Bazaar leeft onder de deelnemers. Het is goed dat de organisatie om de zoveel jaar vers bloed krijgt, dat brengt nieuwe ideeën met zich mee en houdt het festival afwisselend." Verhoeven vindt het vooral mooi om de samensmelting van culturen te zien. ,,Die stoere kerel die samen met een gesluierde moslima geniet van de muziek. Dat is Bazaar ten voeten uit."

WERELDS

Het festival groeit nog elk jaar, maar het bestuur houdt haar roots goed in de gaten. ,,We zijn als sinds de start in 2002 gericht op de multiculturele samenleving. Daar baseren we ons programma op", aldus Verhoeven. ,,Qua internationale hapjes is dat gemakkelijk in te vullen. Zo is er dit jaar weer een keur aan wereldse gerechten te vinden in het park. Op muziekgebied is de vijver wat kleiner om uit te vissen. Zeker omdat we vooral bands met een Boxtelse link op het podium willen hebben. Er heerst bij sommigen het beeld dat ieder jaar dezelfde muziekgroepen op de bühne staan. Maar we hebben juist veel afwisseling gehad de afgelopen jaren. Ondanks het beperkte budget weten onze programmeurs er steeds weer iets verrassends van te maken."

Daar weet Ingeborg van den Broek alles van, zij is namelijk sinds dit jaar verantwoordelijk voor de muzikale invulling van Bazaar Boxtel en neemt daarmee de taak over van Carla Karssemakers. ,,Er zijn enkele bekende Boxtelse muzikanten die meerdere muziekprojecten hebben. Dan kan het voorkomen dat ze vaker op het podium van Bazaar staan, maar wél steeds met een geheel ander geluid."

Van den Broek wilde dit jaar graag wat meer jong talent op het podium zien. Ze heeft daar invulling aan gegeven door lokale bands als Barabas en Broadway Brass, waar de in Boxtel opgegroeide muzikant Jeroen Toonen in speelt, te programmeren. ,,Zeker die laatste groep is een genot voor het oog èn oor. Daar word ik erg enthousiast van", zegt Van den Broek. ,,De energie die de band op het podium uitstraalt, werkt aanstekelijk. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de funky geluiden van Mevrouw van Heck." De Boxtelse is zelf een groot muziekliefhebber en bezoekt met enige regelmaat een concert of festival. De bands die op Bazaar spelen heeft ze weliswaar niet allemaal live gezien (,,De meesten sturen YouTube-filmpjes in."), maar dat probeert ze wel. ,,Als er voldoende afwisseling in de line-up zit, is het geschikt voor Bazaar. We kunnen natuurlijk niet alleen maar rockbands op het podium zetten. Ik denk echter dat ik er in geslaagd ben een verrassend programma te brengen, komende zondag. Zo is er onder meer funk, americana, Turkse muziek én indie folk."

PROGRAMMA

Naast de muzikale optredens zijn er op het festival ook veel kraampjes te vinden waar internationaal voedsel wordt verkocht of waar bezoekers terecht kunnen voor workshops of spulletjes uit alle hoeken van de wereld. Kinderen brengen hun tweedehands speelgoed aan de man en ook diverse goede doelen zijn aanwezig. Zo laat het Interreligieus Platform drie vlaggenlijnen maken door de bezoekers. Die worden opgehangen tijdens de Vredesweek van 15 tot en met 23 september in de Protestantse kerk, de Sint-Petrusbasiliek en de Marokkaanse- en Turkse moskee. Bezoekers die meedoen aan de activiteit krijgen tevens een presentje.

Voor wie muzikaal gezien niets wil missen, volgt hierbij een tijdschema.

Demmo Streetdance 11.00

Barabas 11.30

Grup Taksim 12.00

VanBakkus Muziek 12.45

Broadway Brass 13.15

Puur Muziek 14.00

Batedeira Samba 14.45

Rock Soc 15.30

TR3AT 16.15

Mevrouw van Heck 17.00

FOTO: Alle culturen komen samen op Bazaar Boxtel. Dat maakt het festival volgens de voorzitter zo uniek in de regio. (Archieffoto: Daisy Renders).