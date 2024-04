Twee van de vijf Kleuskes bij hun boerderij aan de Oude Dijk in Liempde. In de jaren zeventig en tachtig overleden de boers en zussen Van der Velden.

De Kleuskes opent de deuren

5 minuten geleden

Expositieruimte De Kleuskes is op de zondagen 21 april en 5 mei geopend tussen 13.00 en 16.00 uur. Bezoekers krijgen een uniek inkijkje in het vroegere leven van de vrijgezelle twee broers en drie zussen van de familie Van der Velden, die samenwoonden op de vroegere boerderij.

Op de hooizolder van het voormalige stalgedeelte beheert heemkundestichting Kèk Liemt sinds 1989 een unieke collectie gebruiksvoorwerpen. Deze werden vroeger in en om de boerderij gebruikt door de broers en zusters Van der Velden, in de volksmond de Kleuskes genaamd.

De expositie ‘In en um ‘t gedoentje’ verhaalt over het leven van de Kleuskes en hoe ze zoveel mogelijk zelfvoorzienend waren. Een film uit 1973 geeft een mooi inkijkje in het alledaagse leven. Die gaat over het christelijke levenspad dat zij volgen, geplaveid met gesels van verdriet, zorg en vreugd, en korter en smaller wordt met de dood. In de expositieruimte wanen bezoekers zich terug in de tijd. Zij krijgen ook stukje geschiedenis over de Liempdse klomp mee.

De openstellingen van komend voorjaar varen onder de vlag van Samen op Stap in Cultureel Boxtel, het activiteitenprogramma dat medio maart van start ging op initiatief van het Boxtelse museum MuBo dat dit jaar zijn tweede lustrum viert.