‘Boxtel werd dankzij treinstation plaats met allure’

47 minuten geleden

Het spoor staat zaterdag 4 mei vanaf 14.00 uur centraal in museum MuBo aan de Baroniestraat. Gids Willem van Wittenberg neemt bezoekers terug naar het moment dat de eerste trein in 1865 Boxtel binnenstoomt en verhaalt over wat daarna gebeurde.

De eerste trein die arriveerde in Boxtel markeert het begin van een nieuwe tijd. Door de spoorlijnen naar liefst vier richtingen kwamen nieuwe mogelijkheden voor nijverheid. Een betere aan- en afvoer van producten was een groot voordeel voor de bescheiden bedrijfjes. Het inwonertal ging fors omhoog, nieuwe wijken ontstonden zoals Breukelen. Ook de middenstand floreerde, kloosters en scholen werden gesticht.

OVERPLAATSING

Boxtel werd door zijn fraaie en grote station een plaats met allure. Na 1934 werd ‘het spoor’ minder belangrijk. Het station verloor een aantal functies, waardoor tweehonderd spoorwegmedewerkers met hun gezinnen werden overgeplaatst.

Vervoer ging na 1945 steeds meer over de weg en verkeer kreeg vaker last van de dubbele overweg. De lijn naar Duitsland werd opgeheven. De NS vonden het station uit 1876 niet meer rendabel en modern genoeg en lieten het karakteristieke gebouw in 1998 slopen. Daarvoor kwam een modern gebouw in de plaats.

Bezoekers van de lezing kunnen een uitgebreide uitleg verwachten en krijgen een korte presentatie te zien. Aanmelden: info@muboboxtel.nl.