Sociaal krantenabonnement krijgt aandacht in straatmagazine Sammy

57 minuten geleden

Gratis abonnementen voor mensen die het niet kunnen betalen. Stichting Brabants Centrum zoekt uit of dit ook in Boxtel mogelijk is. Op kleine schaal gebeurt dit al enkele jaren bij de Voedselbank. In de maart-editie van straatmagazine Sammy reageren cliënten positief, ook diegenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn...

Hoofdredacteur Ellie van Meurs, woonachtig in Liempde, bracht een bezoek aan de Voedselbank in Boxtel. Wekelijks brengt Brabants Centrum een stapel kranten naar de locatie aan de Achterberghstraat. ,,Er wordt ontzettend positief op gereageerd, ook door mensen die geen Nederlands kunnen: dat verraste mij enorm!”

Zo gebruikte een vrouw uit Polen Google Translate om stukken te vertalen. Een dame met een Arabische achtergrond die Brabants Centrum meenam, erkende dat zij de Nederlandse taal niet machtig was, maar haar kinderen wel. Van Meurs ontdekte dat cliënten makkelijker het contact opzoeken met anderen doordat ze weten wat er speelt in hun dorp. Dit ligt in lijn met de resultaten van een proef die de Gelderlander en Radboud Universiteit Nijmegen vorig jaar uitvoerden.

Mensen die veelal zelf dakloos zijn (geweest) of niet kunnen rond komen, verkopen magazine Sammy op straat in diverse steden en dorpen. Een exemplaar kost twee euro, 90 cent is voor de verkoper. Sammy (inclusief voorloper Zelfk(r)ant) bestaat ruim 26 jaar en wordt uitgegeven door Stichting Loods: www.stichtingloods.nl.