Kleurige metamorfose passage Beiaard

19 minuten geleden

In de passage van appartementen- en winkelcomplex De Beiaard in hartje Boxtel heeft stichting Tunnel Vision zondag de laatste hand gelegd aan een graffiti-kunstwerk. Het wordt zaterdag 7 oktober officieel onthuld door cultuurwethouder Hans Heesen.

De afgelopen drie jaren onderging het complex De Beiaard een grote onderhoudsbeurt. Er resteerde echter nog één klus. De zijmuren van de voetgangerspassage tussen de Clarissenstraat en Mgr. Bekkersstraat moest worden opgepimpt. Dat is de voorbije weken gebeurd door Paul Jongsma, Mitch Koningstein en Duane Tomala van Tunnel Vision.

Zij hebben in overleg met de vereniging van eigenaren (vve) van De Beiaard gekozen voor een verhalend thema over de historie van de nabijgelegen Sint-Petrusbasiliek. Afbeeldingen van de kerktoren, het carillon, glas-in-loodramen en het Boxtelse gemeentewapen zijn kleurrijk in beeld gebracht.

25 METER GRAFFITI

Niet alleen de vve trekt de beurs voor de circa 25 meter lange graffiti-wand. Ook de gemeente draagt financieel een steentje bij vanuit een potje voor incidentele cultuursubsidies. ,,Met het project is toch gauw een bedrijf van vijf- à zesduizend euro gemoeid. De gemeente betaalt ongeveer een derde deel en mogelijk kunnen we nog andere subsidiepotjes aanboren”, meldde vve-woordvoerder Jan Kuppens eerder in deze krant.

Het donkere, wat grauwe karakter van de passage heeft plaatsgemaakt voor een aantrekkelijke en kleurrijke uitstraling..