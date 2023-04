Boxtels Oranje Festival: 1700 bezoekers naar Koningsnacht

54 minuten geleden

Er zijn inmiddels ruim 1700 kaartjes verkocht voor de avond dat het Boxtels Oranje Festival losbarst op de Markt. De popgroep Ch!pz, die begin dit millennium de hitlijsten bestormde en een revival beleeft, staat op het programma.

Ook Menthal Theo, dj Patjoo, Jeffrey Heesen en de Boxtelse Jordy van den Boer treden op. Die laatste twee zullen ook tijdens Koningsdag het podium beklimmen.

De opbouw van het festijn werd gisteren al afgerond. Vorig jaar vond het evenement plaats in een gesloten feesttent, dit jaar is weer gekozen voor een open opzet. ,,Dat geeft toch iets meer een festivalgevoel”, erkent Van den Boer, naast zanger ook medeorganisator van het Boxtels Oranje Festival. Dat doet hij uiteraard niet alleen: de Markthoreca, verenigd in de stichting Fistie-Fijn, Boxtel Vooruit en Bruisend Centrum zijn allemaal betrokken bij het opzetten van het evenement.

Ondanks dat het drukker belooft te worden dan vorig jaar (er was ruimte voor 1600 bezoekers), zijn er nog steeds kaartjes à 8,30 euro verkrijgbaar via ticketkantoor.nl/shop/bof2023.