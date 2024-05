Maarten Termeer nieuwe voorzitter van De Serenade

1 uur geleden

,,Ooit begonnen als clubhuis voor fanfare Concordia, maar intussen is De Serenade veel meer dan dat. Ik wil mijn steentje bijdragen om ‘onze’ accommodatie de toekomst in te helpen.” Met die woorden is Maarten Termeer dinsdag verwelkomd door het stichtingsbestuur van De Serenade in Liempde als nieuwe voorzitter.

De 48-jarige Liempdenaar is naast fervent trompettist ook voorzitter van hofkapel De Kromploegers. Die club organiseerde jarenlang onder andere het immens populaire Oktoberfest op D’n Tip in het derde weekend van september dat jaarlijks enkele duizenden bezoekers trok.

Termeer zat tevens jarenlang in het bestuur van carnavalsstichting De Ploegers en was in zijn laatste periode ook interim voorzitter van deze club. Daarnaast is hij betrokken geweest bij tal van culturele en muzikale projecten, zoals het BELL-orkest dat bestaat uit een samenstelling van de fanfares en harmonieën uit Boxtel, Esch, Liempde en Lennisheuvel.

‘AL VEEL WERK VERZET’

,,De lijntjes met het muzikale veld en culturele verenigingen zijn kort. Die kennis en ervaring kan ik meenemen en gebruiken zodat we De Serenade voor huurders en activiteiten nóg beter kunnen maken. Ik beland in een warm bad: het huidige stichtingsbestuur heeft de afgelopen jaren al veel werk verzet. Zo is het gebouw al energieneutraal en heeft het zonnepanelen. Vorig jaar is ook de bar vernieuwd, net als het sanitair.”

Met de benoeming van Termeer is er een opvolger gevonden voor Marcel Baijens, die intern al eerder afscheid nam als voorzitter van de beheersstichting. Het bestuur laat weten dankbaar te zijn voor de inzet van Baijens en kijkt terug op een fijne periode met de aimabele oud-preses.