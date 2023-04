Ralph Dikmans maakt stripboek over Qmusic-sterren

,,Helemaal waus.” Striptekenaar Ralph Dikmans is nog steeds flabbergasted van zijn avontuur bij Qmusic. Op uitnodiging van radiosterren Bram Krikke en Tom van der Weerd, heeft hij een stripboek gemaakt dat draait om de bekende Nederlanders.

Dikmans is naast cartoonist ook een fervent luisteraar van de radiozender en maakt dikwijls gebruik van de Qmusic-app. Daarin meldde hij zijn beroep afgelopen zomer al bij het medium. ,,Vervolgens werd ik door de producer Ilona Rocco gebeld: of ik in de uitzending wil komen bij Tom en Bram. Ja natuurlijk! Het bleek dat Bram als kind ook striptekenaar wilde worden. Of hij wat boeken kon kopen. Die heb destijds ik gratis gegeven aan ze.”

Diezelfde zomer werd de Boxtelse tekenaar opnieuw gebeld door de producer van Qmusic. ,,Tijdens mijn vakantie. Het bleek dat Tom en Bram zo gecharmeerd waren van mijn werk. Ilona vroeg of ik ook over de radiomannen een stripboek wilde maken.” Eind augustus kwam Dikmans naar de studio en raakte daar helemaal onder de indruk van de werkzaamheden bij de zender. ,,Allerlei bekende Nederlanders en artiesten zijn daar ook, daar liep ik dan tussen. Voor hen zijn die beroemdheden natuurlijk de normaalste zaak van de wereld, ik keek echter mijn ogen uit”, aldus de Boxtelaar. ,,Ze hebben daar een heerlijke catering, maar ik kreeg geen hap door mijn keel.”

EEN BRAM-DINGETJE

Dikmans maakte zo van dichtbij mee hoe er gewerkt wordt bij de radiozender en ontdekte toen al een typisch Bram-dingetje: ,,Tom was bij de bijeenkomst, maar Bram kon er niet bij zijn: hij stond in de file. ‘Ilona zal wel weer boos worden’, zei hij nog aan de telefoon”, lacht Dikmans. Gniffelend: ,,Hij blijkt wel eens vaker te laat te komen.”

Bij een tweede bezoek bleek Dikmans zelfs een uur in de studio te mogen zijn, wel buiten beeld. ,,Ik mocht niks zeggen, wat voor een leerkracht ook erg lastig is”, lacht Dikmans. ,,Ik mocht daar een half uur blijven als zogenaamde ‘fly on the wall’. Door de interactie met de radiomannen kreeg ik een mooie blik hoe zo’n opname in zijn werk gaat en kreeg daar veel inspiratie voor de stripverhalen. Veel heb ik kunnen gebruiken.” De afgelopen maanden heeft hij gewerkt aan de uitgave. ,,Eindelijk is het zo ver. Ik heb er natuurlijk alles aan gedaan om te zorgen dat het boek tiptop in orde is. Bovendien had Qmusic in eerste instantie niet het idee om er groots mee uit te pakken, maar ik heb ze daarvan na verloop van tijd toch van kunnen overtuigen.”

Het verhaal dat de maker van stripfiguren als Anders-man en Verhalen van Vroeger gaat maken, draait om de twee radiosterren van Qmusic en hun werk bij de zender. Zaterdag deed Ralph tijdens de middaguitzending Weekend! van Tom & Bram live zijn verhaal. ,,Naast dat ik in de uitzending kwam, heb ik de stripboeken ter plekke ook mogen signeren. Tevens heb ik Tom, Bram en Ilona een ingelijste originele pagina uit het album cadeau gedaan.”

NIEUWE ALBUMS

De klus voor Nederlands grootste radiostation ziet Dikmans als een nieuwe stap in zijn carrière. Wat dat betreft kan zijn geluk niet op: ,,Op verzoek van een fan heb ik een soort portfolio stripalbum gemaakt, met daarin al het tekenwerk van de afgelopen jaren. Een speciale super-de-luxe was in razend tempo uitverkocht. Daarnaast zal er een 0-nummer verschijnen van Anders-Man in ouderwets blauw-rood. En wie weet welke deuren er opengaan na dit Qmusic avontuur...”