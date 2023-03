Cursus van meesterkok Jan van de Ven bij HCB

do 23 mrt., 08:00

‘Meesterlijk koken’ met SHV Meesterkok Jan van de Ven. In zes sessies leert de deelnemer aan deze cursus van HobbyCentrum Boxtel (HCB) de lekkerste gerechten op tafel te krijgen. De lessen start dinsdag 4 april.

Cursisten betalen weliswaar 210 euro voor de kooksessies, maar daar is dan ook alles bij inbegrepen, ook het eten van de gerechten zelf en een drankje.

De meesterkok kwam tijdens het seniorenontbijt dat de gemeente Boxtel in november organiseerde in contact met HCB. ,,Ik wilde mijn kwaliteiten en interesses graag inzetten voor het hobbycentrum, want naast mijn vak is koken ook mijn passen. Daar had de organisatie wel oren naar”, aldus Van de Ven.

BIJZONDERE GERECHTEN

In de cursus komen bijzondere gerechten aan bod zoals Spaanse tapas en leren de deelnemers een aspergebrunch of een kerstdiner van drie gangen maken. Naast koken, leren de cursisten ook waar de groenten vandaan komen en waar zij op moeten letten bij de aankoop.

De cursus gaat door bij minimaal tien inschrijvingen. De kookdata zijn steeds op dinsdag van 13.30 tot 18.00 uur en vinden plaats op 4 april, 2 mei, 29 augustus, 17 oktober, 21 november en 19 december. Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 31 maart. Meer informatie is te vinden op www.hobbycentrumboxtel.nl.