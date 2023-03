Johannes Vermeer speelt met het licht

Meesterschilder Johannes Vermeer staat volop in de belangstelling sinds het televisieprogramma dat aan hem gewijd was. De grote expositie in het Rijksmuseum is compleet uitverkocht, maar niet getreurd: in Museum Boxtel (MuBo) komt de kunstenaar donderdag 30 maart uitgebreid aan bod.

Kunsthistorica Marja Reitsma verzorgt die dag in MuBo in Museum Boxtel van 14.30 tot 17.00 uur een cursusmiddag over de wereldberoemde schilder uit de zeventiende eeuw. Vermeer liet slechts een klein oeuvre na, er zijn 35 doeken van hem bekend. Hij schilderde veelal vrouwen, vaak in alledaagse scènes. De kunstenaar speelde met licht, dat nogal eens van links een ruimte binnenvalt. Meisje met de parel is wellicht zijn bekendste werk.

Met een terloopse blik of met een vrouw naast een raam, verzonken in haar bezigheid, trekt Vermeer een toeschouwer een schilderij binnen. De blik dwaalt al snel langs oosterse tapijten, blauwe rokken, gele hesjes, wit bont en kant in strijklicht en parels.

Reitsma geeft al meer dan twintig jaar cursussen, lezingen en workshops kunstbeschouwing. Tot 2020 was ze werkzaam voor de educatieve dienst van het Van Abbemuseum in Eindhoven, ze deed er de eindredactie van het Journaal voor Vrienden en gaf rondleidingen en workshops. Bovendien was ze van 1996 tot 2008 bestuurslid en voorzitter van de Kunststichting Boxtel.

AANMELDEN

Deelname aan de cursusmiddag kost twintig euro per persoon. De bijeenkomst gaat door bij minimaal tien deelnemers. Aanmelden is verplicht en kan via een mailtje naar info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen, telefoonnummer 06-16 04 18 98.