Zelfs buitenlandse gasten, in dit geval een koppel uit Wald Michelbach kamperend op camping BlueWoods bekijken Boxtel vanuit de kano. Zij startten vanaf vereniging De Pagaai aan de Voetboog 7 en varen hier over de Lange Loop, nabij de straat Strodekker.

Rondje Boxtel weer te boeken bij De Pagaai

14 minuten geleden

Het bekende Rondje Boxtel is weer te boeken. De tocht over de Dommel start bij de steiger van kanovereniging De Pagaai aan de Voetboog 7 in Boxtel en eindigt daar ook.

Het Rondje Boxtel is tevens bekend onder suppers, die uit de hele omgeving komen om vanuit het haventje van De Pagaai de rivier op te gaan.

Beginnen aan een Rondje Boxtel kan elke weekend van 10.00 tot 13.00 uur. De tocht is ongeveer negen kilometer lang. De kosten bedragen zeven euro per persoon voor de huur van een kano. Reserveren is noodzakelijk, dit kan via telefoonnummer 06- 20 08 29 82.

Het vaarevenement Boxtel by Night is op zaterdag 9 september. Nadere informatie hierover volgt later.