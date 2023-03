ODC geeft na rust voorsprong uit handen

ma 20 mrt., 11:42

ODC heeft geen goede beurt gemaakt in de uitwedstrijd tegen RKDVC. Na een 0-1 voorsprong bij rust verloren de Boxtelaren uiteindelijk met 3-1 in Drunen. Het was voor de tricolores de derde nederlaag op rij waardoor ze inmiddels in de gevarenzone terecht zijn gekomen.

ODC heeft het op bezoek bij RKDVC altijd lastig. De laatste drie keer dat de wedstrijd op het programma stond, verloren de gasten twee keer en speelden ze één keer gelijk. Trainer Piet Drijvers moest het stellen zonder de geschorste Tijn Boons waardoor spits Lennart Sannen naar het middenveld zakte en Stef van Alphen in de punt van de aanval terechtkwam. Op het zware veld hadden de beide teams moeite om de bal voor langere tijd in de ploeg te houden. ODC was in die periode wel beter en kwam in de 22e minuut verdiend aan de leiding. Bij een afgeslagen aanval kwam de bal voor de voeten van captain Sjoerd van Lokven die geplaatst de 0-1 binnenschoot. Na een klein halfuur spelen had de voorsprong verdubbeld kunnen worden maar de hardwerkende Sannen kreeg de bal in de eindfase net niet bij een medespeler.

Vlak voor de pauze kwamen de bezoekers goed weg toen een inzet van een Drunense aanvaller via het lichaam van doelman Robbie Roelofs tegen de lat kwam. Na rust ging het echter meteen fout. In de 46e minuut was RKDVC-invaller Daan Lucas attenter dan de Boxtelse defensie en kon hij zomaar de gelijkmaker binnenschieten: 1-1.

VECHTVOETBAL

Vervolgens werd het nog meer dan het al was, een wedstrijd van vechtvoetbal. Daarin was de thuisploeg beter dan ODC. Bijna alle tweede ballen waren voor RKDVC. Voorin konden de Boxtelse spitsen nauwelijks nog gevaarlijk worden. Keer op keer werden ze afgetroefd door de Drunense verdedigers. Na een dik uur spelen kwamen de gastheren op een 2-1 voorsprong toen Pim van Hulten een vrije trap van dichtbij inkopte. Een kwartier later werd het ook nog 3-1 voor de thuisploeg door Thijs Lammers en daarmee was de wedstrijd gespeeld.

Door de derde nederlaag op rij is ODC nu afgezakt naar de tiende plaats op de ranglijst met achttien punten uit zeventien wedstrijden. Om weg te komen uit de onderste regionen is het noodzakelijk dat er weer eens gewonnen wordt. Dat kan zondag 26 maart als de tricolores in eigen huis spelen tegen FC Engelen. Er wordt om 14.00 uur afgetrapt in sportpark Molenwijk.