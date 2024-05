Excursie Herenboeren

Bij de coöperatieve boerderij Herenboeren in het Wilhelminapark aan het Kampspoor zijn ook deze maand rondleidingen. Geïnteresseerden kunnen zich daar zaterdag 4, zondag 12, zaterdag 18 en zondag 26 mei bij aansluiten. Ze krijgen informatie over wat de coöperatie inhoudt. De wandelingen beginnen steeds om 10.30 uur. Zondag 2 juni is er van 11.00 tot 16.00 uur een open dag. Aanmelden is mogelijk via de website www.wilhelminapark.herenboeren.nl.