De Verfzaak opent deuren aan Van Hornstraat

wo 25 jan, 16:12

Woonwinkel Het Comfort aan de Van Hornstraat 16 in Boxtel is begin deze maand overgenomen door De Verfzaak. De naam Het Comfort blijft nog wel verbonden aan het bedrijf omdat er naast verf en behang ook ruimte is gebleven voor woninginrichting.

Klanten kunnen nog altijd bij de winkel terecht voor gordijnen, raamdecoratie en vloeren. Door de combinatie te maken met het assortiment van De Verfzaak wil de speciaalzaak nu een totaalpakket aanbieden op het gebied van interieur.

De Verfzaak, opgericht in 2011, is een groothandel in verf, behang en laminaat. Inmiddels zijn er veertien vestigingen in het zuiden van het land. Schilders kunnen er terecht voor alle bekende professionele verfmerken zoals Sikkens en Wijzonol, maar de thuisklusser kan er ook Histor en Flexa halen. Daarnaast zorgen een grote kleurenwand en deskundig advies voor de nodige inspiratie.

De Verfzaak | Het Comfort aan de Van Hornstraat is van maandag tot en met zaterdag geopend. Meer informatie op www.deverfzaak.nl.