Sint - Joseph trapt eeuwfeest af met medewerkers

Op de foto: De huidige thuisbasis van Sint-Joseph. De woonstichting nam haar intrek in dit pand aan de Brederodeweg in 2015. (Foto: Peter de Koning, 2014).

Het jaar 2019 wordt voor Sint-Joseph bijzonder. De woonstichting verwacht te fuseren met Kleine Meierij én bestaat een eeuw. Dit jubileum laat de corporatie niet onopgemerkt voorbij gaan.

Voor huurders zijn er tussen januari en juni verschillende activiteiten. Zo komt er onder meer een jubileumuitgave van het huurdersmagazine Joseph, vol verhalen over mensen die al meer dan vijftig jaar huren. Bovendien krijgt elke huurder een attentie van de woonstichting en krijgt iedere wijk in Boxtel waar Sint-Joseph actief is een blijvend aandenken. Over dit cadeau laat de corporatie alle huurders meedenken, zodat er ook iets wordt aangeboden waar behoefte aan is in de buurt.

