Schiffmacher vertelt levensverhaal in Podium

Wereldreiziger, avonturier, liefhebber van de mens en zijn diverse culturen, liefhebber van vrouwelijk schoon, charmeur, provocateur, leraar, inspirator en humorist: het zijn allemaal omschrijvingen van Henk Schiffmacher. De Nederlandse 'tattoo-artiest' toert langs de theaters om zijn levensverhaal met het publiek te delen. Vrijdag 30 maart staat Schiffmacher in Podium Boxtel aan de Burgakker.

Schiffmacher zette de tatoeage in Nederland op de kaart, is internationaal erkend als één van de belangrijkste figuren in de wereld van de tatoeage en ziet zichzelf als 'the poor man's Rembrandt', één van en voor het volk. Hij komt uit een katholieke slagersfamilie in Harderwijk en van jongs af aan had hij een voorliefde voor tekenen en verzamelen. Voor school had hij weinig belangstelling; hij wilde schilder worden.

Midden jaren zeventig werkte Schiffmacher bij De Bijenkorf in Amsterdam, op de reclameafdeling die de beroemde etalages van het warenhuis verzorgde. Na een opleiding als reclameschilder ging hij ook fotograferen. Tussen de middag liep hij vaak even binnen bij de zaak van Tattoo Peter in de Sint-Olofssteeg, waar zijn fascinatie voor tatoeëren ontstond. Dit leidde tot zijn eerste tatoeage. En een turbulent leven. Met vele ups en downs.

De rasverteller neemt het publiek mee op een bizarre, vaak hilarische reis door zijn leven. Net als je denkt hem te kunnen doorgronden, zet hij je op een ander been. Alles wat je altijd al wilde weten, maar nooit zou durven vragen...

De voorstelling gaat om 20.15 uur van start. Kaarten à 22,50 euro zijn te koop via www.podiumboxtel.nl of bij de vaste verkooppunten in Boxtel: Hebbes (Markt), supermarkt Jumbo (Oosterhof), bloemsierkunst Marimba (Van Beekstraat) en bij drogisterij Bewust Beter aan de Nieuwstraat in Liempde. (Foto: Hasselblad).