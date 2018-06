Paalsporter Zoë pakt zilver op NK

Zoë Timmermans (16) heeft zaterdag 2 juni in Waalwijk een zilveren plak behaald op het Nederlands kampioenschap paalsport. Ze werd tweede op het onderdeel Artistic Pole.

De paalsporter, die eerder al zilveren medailles behaalde op het NK én wereldkampioen werd op het onderdeel Ultra Pole, kende een pittig jaar. ,,Ze heeft zich de voorbije maanden met name gefocust op school, omdat ze eindexamen deed", legt moeder Miranda uit. Om zich te plaatsen voor het onderdeel Pole Sports op het WK, moet Zoë in Waalwijk bij de eerste twee eindigen. In de categorie Artistic was een eerste plaats met een bepaald aantal punten de vereiste; dat is dus niet gelukt. (Foto: Miranda Timmermans).