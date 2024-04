Vroeg uit de veren om vogels te spotten

In deze tijd van het jaar zingen vogels volop. Ze zien is moeilijker. Een gids van natuurwerkgroep Boxtel gaat zondag 28 april samen met belangstellenden op pad in Sparrenrijk om de dieren te spotten. Deelname is gratis.

Omdat vogels ‘s ochtends erg actief zijn, moeten deelnemers vroeg uit de veren. De excursie begint om 07.00 uur. De wandeling start bij de ingang van Sparrenrijk, tegenover blokhut Wicki-up aan de Molenwijkseweg. Bij het scoutinggebouw zijn parkeerplaatsen. Wie meegaat, doet er goed aan een verrekijker mee te nemen.

Het bosgebied met zijn kenmerkende rechte paden herbergt ook reeën. Het is niet uitgesloten dat die zich laten zien. De gids van de natuurwerkgroep kan vogels op gehoor en zicht herkennen. Handig, zeker nu de bomen alweer in het blad komen. Verschillende soorten mezen en spechten zijn in het bos te vinden. Ook vinken vliegen er rond, net als merels, boomklevers, boomkruipers en andere zangers.