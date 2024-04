Hoogstambrigade Het Groene Woud is sinds maart 2021 een stichting. In september van dat jaar vierden de leden dit feit.

Ecoloog vertelt over dieren in hoogstamgaarden

Ecoloog Anthonie Stips, tevens podcastmaker bij de Vlinderstichting, geeft dinsdag 23 april in café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 een lezing over biodiversiteit in hoogstamboomgaarden. Hoogstambrigade Het Groene Woud organiseert de gratis toegankelijke presentatie. Die begint om 20.45 uur.

Stip is behalve ecoloog ook vrijwilliger bij een hoogstambrigade in de Betuwe. Hij weet dus wat er zoal in zo’n boomgaard voorkomt. Voor insecten, vogels en allerlei kleine zoogdieren zijn de grote, soms al oude fruitbomen en het gras daaronder een belangrijk leefgebied. Ze vinden er schuilmogelijkheden en voedsel.

Insecten met name dragen op hun beurt bij aan groei en bloei van de gaarden door de bloesem te bestuiven. Voorafgaand aan de lezing houdt hoogstambrigade Het Groene Woud haar algemene ledenvergadering, die begint om 19.30 uur.