Lintje voor Theo van Hamond

Op de foto: Klarinettist Theo van Hamond van blaaskapel Brabant is tijdens een optreden voor de KBO in De Walnoot koninklijk onderscheiden. (Archieffoto: Albert Stolwijk).

Tijdens een optreden van blaaskapel Brabant voor leden van Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is klarinettist Theo van Hamond (71) donderdag 8 maart benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding werd in gemeenschapshuis De Walnoot opgespeld door burgemeester Mark Buijs.

Sinds tien jaar woont Van Hamond, die oorspronkelijk afkomstig is uit Den Dungen, in Boxtel en in deze gemeente zet hij zich in voor de ouderenbond, zowel in het bestuur (als voorzitter en secretaris, maar ook hielp hij senioren persoonlijk: als ouderenadviseur en belastinghulp. Ook in provinciaal verband zette hij zich in senioren. Daarnaast is Van Hamond coördinator van wijkorgaan Platform Selissen.

Decorandus heeft zijn hart verpand aan de Tsjechische volksmuziek. In zijn geboorteplaats was hij mede-oprichter van de Drie Donken Blaaskapel en was er - naast muzikant - actief in alle functies van het dagelijks bestuur. Later speelde hij blaaskapel Amatinka (Hedel) en sinds tien jaar bij blaaskapel Brabant. Voor de blaasmuziek maakte Van Hamond zich ook in breder verband verdienstelijk, onder meer met de organisatie van landskampioenschappen en in onderhandelingen met muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra.