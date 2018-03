Lennisheuvel kijkt naar lokale thema's

Ruim tweehonderd inwoners van Lennisheuvel brachten woensdag voor 14.30 uur hun stem uit in gemeenschapshuis Orion. Het dorp kent 1.062 stemgerechtigden. ,,Al kunnen ze uiteraard ook op een andere plek dan Orion hun stembiljetten invullen", aldus stembureauvoorzitter Jan Rombouts.

Legitimatie van de stemmers controleren? Het is dat het officieel moet, maar voor Rombouts is het eigenlijk niet nodig: hij kent het overgrote gedeelte van de inwoners toch wel. De voorzitter bemant samen met Anette Tans, Francine van Weert en Herman van der Kamp het stembureau in Orion. ,,Helaas is er vanochtend iemand ziek geworden, waardoor Herman als vervanger is geregeld", zegt Rombouts. ,,Er is constant wat te doen in Orion, met een piek in de ochtend en naar verwachting ook in de avond." Hij verwacht dat het tellen van de stemmen niet langer dan anders zal duren. ,,En dan is het nog even nababbelen met politici in het gemeentehuis. Ik neem morgen wel een snipperdag, hoor. Het lijkt me als tourbuschauffeur niet zo verstandig donderdag de weg op te gaan..."

De meeste inwoners van Lennisheuvel lieten hun stem - zoals verwacht - afhangen van lokale thema's als de situatie rond de dubbele overweg in de Tongersestraat, de Keulsebaan en de fietsoversteek bij rotonde Boseind. En leefbaarheid. ,,Woningen voor starters en ouders: die moeten er echt komen. Op deze manier blijft ook de basisschool voor het dorp behouden", stelt Agnes Korthout. ,,Daarom is het belangrijk om je stem te laten horen. Of ik de uitslag ga volgen? Ja hoor, via televisie. Maar ik ga er mijn sportavond niet voor afzeggen!" (Foto: Annelieke van der Linden).