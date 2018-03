Landschapstriënnale naar Groene Woud

De Landschapstriënnale, een soort Floriade voor architecten, wordt in 2020 gehouden in Het Groene Woud. Podium Circulair houdt daarover woensdag 28 maart vanaf 19.00 uur een informatieavond in het restaurant van De Kleine Aarde aan het Klaverblad in Boxtel. Belangstellenden kunnen zich aanmelden kan via e-mail.

Naast informatie over de driejaarlijkse architectuurtentoonstelling krijgen bezoekers ook een presentatie door theaterproducent Joris van Midde uit Tilburg. Hij vertelt over zijn manier van werken. Van Midde is exponent van een stroming die stelt dat culturele producties kunnen zorgen voor veranderingen in het maatschappelijk denken