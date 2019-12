Kerstspecial weer een om warm van te worden

Bij vrijwel alle huishoudens staat al enkele weken de kerstboom te schitteren in de woonkamer. Veel woningen zijn behangen met lichtjes en maken de straten extra sfeervol. Naast de onvermijdelijke cadeautjes tijdens de feestdagen, kunnen leden van stichting Brabants Centrum zich deze week ook verheugen op deze uitgebreide, 44 pagina's tellende kersteditie.

Met nog een kleine week te gaan tot de kerstdagen aanbreken, en dus ook met alle voorbereidingen nog in het vooruitzicht, zorgt de redactie van deze krant alvast voor een fijn kerstgevoel. De speciale bijlage die de leden vandaag bij hun wekelijkse krant op de deurmat vinden, staat ook dit jaar vol met hartverwarmende en ontroerende verhalen.

WENSEN

In de afgelopen weken vroeg het team van Brabants Centrum de lezers om een kerstwens voor iemand in te sturen. Daar werd dan ook gehoor aan gegeven en enkele van deze wensen zijn door de redactie verder uitgewerkt. Zo vertellen Marjan en Rien Poirters in een emotioneel verhaal over de fijne steun die zij kregen van agenten Jack van Rijs en Sjors de Leijer na de zelfgekozen dood van hun dochter eerder dit jaar. ,,Het was een klein gebaar, maar betekende zo veel voor ons", aldus Marjan.

Patrick van Hemmen verraste zijn moeder Tinie van Gemert en wilde haar bedanken voor alles wat zij voor hem heeft gedaan in zijn leven. Tinie is voor Patrick dan ook een echte kerstengel.

SPONTAAN

Christien van Schijndel uit Esch vond dat het verhaal van haar vriendin Annie van den Braak wel wat aandacht verdiende. Zij zorgt al vrijwel haar hele leven voor haar zes gehandicapte broers en zussen. Vlak voor de feestdagen verloor zij nog haar broer Frans, maar toch vertelt ze openhartig over haar leven, waarin nooit iets spontaan gebeurt.

Journalist Jan Hermens ging op bezoek bij twee verpleegkundigen die dit jaar vanuit Zuid-Europa naar Boxtel overkwamen. Matteo Bazzani (Italië) en Alexandra Bogdan (Roemenië) zijn hier om het tekort op de zorgmarkt op te vangen en vertellen over hun kerst in ons koude kikkerland.

Daarnaast vertelt de familie van Bettie van Luytelaar over het in vervulling gaan van haar laatste wens, dankzij WensAmbulance Brabant.

EXTRA DIK

Natuurlijk staat de rest van deze uitgave ook nog vol nieuws uit Boxtel, Liempde, Esch, Lennisheuvel en Gemonde. Ook op deze pagina's blikken we vooruit op de dagen rond Kerstmis, zo brengen we onder meer een agenda waarin alle kerstactiviteiten voor onze lezers handig op een rijtje zijn gezet. De redactie van Brabants Centrum wenst iedereen dan ook veel leesplezier met deze extra dikke editie en natuurlijk fijne feestdagen.